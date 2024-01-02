«Мы обе играли хорошо». Возняцки прокомментировала поражение от Свитолиной

Экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки прокомментировала поражение от Элины Свитолиной на турнире в Окленде.

«Я не могу рассчитывать на победу в сете, когда выигрываю столько геймов подряд и затем не пользуюсь своими шансами. Именно это меня разочаровывает, и именно на этих ошибках мне нужно учиться. Нужно понять, что именно я неправильно делала в эти моменты, и в следующий раз сделать шаг вперед.

Однако есть и положительные моменты, которые я могу взять с собой из этого матча. Мы обе играли хорошо, но есть несколько вещей, над которыми я должна поработать, и именно на этом я сосредоточусь перед Открытым чемпионатом Австралии», – заявила Возняцки.

Отметим, что это было пятое поражение Каролины в шести матчах с украинкой.