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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Реал – мой последний клуб в тренерской карьере»
Испания
02 января 2024, 16:45 |
792
0

АНЧЕЛОТТИ: «Реал – мой последний клуб в тренерской карьере»

Итальянский специалист намерен остаться жить в Мадриде

02 января 2024, 16:45 |
792
0
АНЧЕЛОТТИ: «Реал – мой последний клуб в тренерской карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что собирается завершить тренерскую карьеру в мадридском клубе, с которым недавно продлил контракт до 2026 года.

«Это мое последнее место работы. Не знаю, когда я закончу карьеру, но могу подтвердить, что «Реал» будет моим последним местом работы. Может быть, это будет 2026 год, может, я смогу остаться здесь и дольше. Это будет зависеть от наших успехов. Я хочу быть тренером до 2026-го и, надеюсь, до 2028 года, потому что мне нравится Мадрид, и я хочу остаться здесь.

Возглавить сборную Бразилии в 2026-м? Могу пофантазировать об этом, но я не знаю, захотят ли меня там видеть в 2026-м. Не уверен, что они рады моему решению остаться в «Реале», – приводит слова 64-летнего специалиста Mundo Deportivo.

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Карло Анчелотти продление контракта Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу
Источник Mundo Deportivo
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