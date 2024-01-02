АНЧЕЛОТТИ: «Реал – мой последний клуб в тренерской карьере»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что собирается завершить тренерскую карьеру в мадридском клубе, с которым недавно продлил контракт до 2026 года.

«Это мое последнее место работы. Не знаю, когда я закончу карьеру, но могу подтвердить, что «Реал» будет моим последним местом работы. Может быть, это будет 2026 год, может, я смогу остаться здесь и дольше. Это будет зависеть от наших успехов. Я хочу быть тренером до 2026-го и, надеюсь, до 2028 года, потому что мне нравится Мадрид, и я хочу остаться здесь.

Возглавить сборную Бразилии в 2026-м? Могу пофантазировать об этом, но я не знаю, захотят ли меня там видеть в 2026-м. Не уверен, что они рады моему решению остаться в «Реале», – приводит слова 64-летнего специалиста Mundo Deportivo.