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ATP
02 января 2024, 16:18 | Обновлено 02 января 2024, 16:35
596
0

Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске

Аслан Карацев травмировался в матче с Джейсоном Кублером

02 января 2024, 16:18 | Обновлено 02 января 2024, 16:35
596
0
Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске
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Стал известен соперник Рафаэля Надаля во втором круге турнира ATP 250 в Брисбене. Это австралиец Джейсон Кублер, 102-й номер мирового рейтинга.

В матче с «нейтральным» теннисистом Асланом Карацевым (№35 ATP) Кублер выиграл первый сет, но уступил на тай-брейке второй партии. В начале третьего сета Карацев травмировал правую ногу.

По информации журналистки Стефани Майлс, «его увезли с корта на коляске с большим пакетом со льдом на колене».

Брисбен. Первый круг
Джейсон Кублер (Австралия) – Аслан Карацев – 6:4, 6:7(4) – отказ

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Джейсон Кублер Аслан Карацев ATP Брисбен Рафаэль Надаль
Источник Sport.ua
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