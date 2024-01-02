Потенциального соперника Надаля увезли с корта на инвалидной коляске

Стал известен соперник Рафаэля Надаля во втором круге турнира ATP 250 в Брисбене. Это австралиец Джейсон Кублер, 102-й номер мирового рейтинга.

В матче с «нейтральным» теннисистом Асланом Карацевым (№35 ATP) Кублер выиграл первый сет, но уступил на тай-брейке второй партии. В начале третьего сета Карацев травмировал правую ногу.

По информации журналистки Стефани Майлс, «его увезли с корта на коляске с большим пакетом со льдом на колене».

Брисбен. Первый круг

Джейсон Кублер (Австралия) – Аслан Карацев – 6:4, 6:7(4) – отказ