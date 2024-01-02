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  4. Надаль вышел на 4-е место по количеству побед в ATP-туре. Кто выше испанца?
ATP
02 января 2024, 16:01 |
432
0

Надаль вышел на 4-е место по количеству побед в ATP-туре. Кто выше испанца?

В следующем круге турнира в Брисбене Рафаэль сыграет против Джейсона Кублера

02 января 2024, 16:01 |
432
0
Надаль вышел на 4-е место по количеству побед в ATP-туре. Кто выше испанца?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Обыграв в блестящем стиле Доминика Тима на старте турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия), Рафаэль Надаль (ATP 672) добыл свою 1069-ю победу в поединках ATP-тура в одиночном разряде.

Благодаря этому испанец вышел на чистое четвертое место в Открытой эре, опередив по данному показателю легендарного Ивана Лендла.

Чаще, чем Надаль, в ATP-туре побеждали лишь американец Джимми Коннорс (1274), швейцарец Роджер Федерер (1251) и нынешняя первая ракетка мира серб Новак Джокович (1089).

Добавим, что свой следующий матч в Брисбене испанский теннисист проведет против австралийца Джейсона Кублера (ATP 102).

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Рафаэль Надаль ATP Брисбен Джимми Коннорс Роджер Федерер Новак Джокович Доминик Тим Джейсон Кублер
Источник ATP Tour
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