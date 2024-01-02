Надаль вышел на 4-е место по количеству побед в ATP-туре. Кто выше испанца?

Обыграв в блестящем стиле Доминика Тима на старте турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия), Рафаэль Надаль (ATP 672) добыл свою 1069-ю победу в поединках ATP-тура в одиночном разряде.

Благодаря этому испанец вышел на чистое четвертое место в Открытой эре, опередив по данному показателю легендарного Ивана Лендла.

Чаще, чем Надаль, в ATP-туре побеждали лишь американец Джимми Коннорс (1274), швейцарец Роджер Федерер (1251) и нынешняя первая ракетка мира серб Новак Джокович (1089).

Добавим, что свой следующий матч в Брисбене испанский теннисист проведет против австралийца Джейсона Кублера (ATP 102).