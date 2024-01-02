РУНИ: «Мне потребуется время, чтобы пройти через эту неудачу»

Бывший форвард «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Бирмингема» спустя три месяца после назначения.

«Футбол – это бизнес, опирающийся на результаты. И я признаю, что они не были на том уровне, который мне бы хотелось видеть. Однако время – это самый ценный ресурс, который есть у тренера, и я не верю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть необходимые изменения.

Теперь мне потребуется некоторое время, чтобы пройти через эту неудачу. Я работаю в профессиональном футболе с 16 лет, но теперь хочу провести какое-то время со своей семьей и буду готовиться к следующей возможности на своем тренерском пути.

Желаю «Бирмингему» и его владельцам всего наилучшего в достижении своих амбиций», – цитирует Руни издание The Mirror.