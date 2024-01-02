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  4. РОДРИ: «Холанд напоминает мне Месси и Роналду»
Англия
02 января 2024, 14:55 |
234
2

РОДРИ: «Холанд напоминает мне Месси и Роналду»

Хавбек «Манчестер Сити» – о норвежском форварде

02 января 2024, 14:55 |
234
2
РОДРИ: «Холанд напоминает мне Месси и Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился своим мнением относительно партнера по команде Эрлинга Холанда:

«В начале его выступлений за «Манчестер Сити» я заметил, что он очень волновался. Он понимал, что мы были совсем другой командой, чем «Боруссия», и знал, что не будет задействован в наших спектаклях так же сильно, как в предыдущем клубе, и что ему следует дождаться момента, когда остальные игроки сыграют свои роли.

Это вещи, к которым нужно адаптироваться и учиться. Сейчас он настроен гораздо более позитивно.

Мы не можем забывать, что ему только 22-23 года, и он очень любознательный, как и положено быть человеку его возраста. Он очень добрый, очень веселый, говорит обо всем. Просто замечательный парень.

И прежде всего, у него есть жажда к совершенствованию, к тому, чтобы всегда быть готовым. В этом смысле он напоминает мне Криштиану и Месси».

Ранее Родри рассказал о своих взаимоотношениях с Жузепом Гвардиолой.

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Родри Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Источник AS
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luceorius
 А мені - Ван Бастена, але поки що суттєво слабший, оскільки дуже непереконливо грає у вирішалних матчах.
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