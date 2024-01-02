РОДРИ: «Холанд напоминает мне Месси и Роналду»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился своим мнением относительно партнера по команде Эрлинга Холанда:

«В начале его выступлений за «Манчестер Сити» я заметил, что он очень волновался. Он понимал, что мы были совсем другой командой, чем «Боруссия», и знал, что не будет задействован в наших спектаклях так же сильно, как в предыдущем клубе, и что ему следует дождаться момента, когда остальные игроки сыграют свои роли.

Это вещи, к которым нужно адаптироваться и учиться. Сейчас он настроен гораздо более позитивно.

Мы не можем забывать, что ему только 22-23 года, и он очень любознательный, как и положено быть человеку его возраста. Он очень добрый, очень веселый, говорит обо всем. Просто замечательный парень.

И прежде всего, у него есть жажда к совершенствованию, к тому, чтобы всегда быть готовым. В этом смысле он напоминает мне Криштиану и Месси».

Ранее Родри рассказал о своих взаимоотношениях с Жузепом Гвардиолой.