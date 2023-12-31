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  4. РОДРИ – о Гвардиоле: «Мы выиграли ЛЧ, а он объяснял мне детали игры»
Англия
31 декабря 2023, 15:40 |
806
0

РОДРИ – о Гвардиоле: «Мы выиграли ЛЧ, а он объяснял мне детали игры»

Полузащитник «Манчестер Сити» вспомнил момент триумфа в самом престижном клубном турнире Европы

31 декабря 2023, 15:40 |
806
0
РОДРИ – о Гвардиоле: «Мы выиграли ЛЧ, а он объяснял мне детали игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри и Жузеп Гвардиола

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вспомнил момент завоевания английским клубом Кубка чемпионов в 2023-м и поделился забавной историей о Жузепе Гвардиоле, которая еще раз подтверждает, что специалист буквально живет футболом.

«Когда достигаешь чего-то подобного, сердце открывается и ты говоришь то, что чувствуешь. Пеп схватил меня, наполненный волнением от момента. Он сказал: «Наконец-то мы это сделали».

Мы выиграли Лигу чемпионов, а он все еще объяснял мне детали игры, что мы сделали хорошо, а что нет, почему мы не пасовали на третьего. Я ему сказал: «Мистер, давайте наслаждаться, давайте наслаждаться! Давайте праздновать! В следующем сезоне будет время для этого разговора!». Ему не безразлично. Мы заслужили Лигу чемпионов.

Я всегда благодарил его за то, что он мне дал, а он отмечал, что ему помогли великие игроки, которые были в его командах. Он был в лучших клубах с игроками, олицетворявшими эпоху. Это ключ к успеху: правильный симбиоз игроков и тренера», – поделился футболист с изданием AS.

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Источник AS
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