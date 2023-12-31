РОДРИ – о Гвардиоле: «Мы выиграли ЛЧ, а он объяснял мне детали игры»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вспомнил момент завоевания английским клубом Кубка чемпионов в 2023-м и поделился забавной историей о Жузепе Гвардиоле, которая еще раз подтверждает, что специалист буквально живет футболом.

«Когда достигаешь чего-то подобного, сердце открывается и ты говоришь то, что чувствуешь. Пеп схватил меня, наполненный волнением от момента. Он сказал: «Наконец-то мы это сделали».

Мы выиграли Лигу чемпионов, а он все еще объяснял мне детали игры, что мы сделали хорошо, а что нет, почему мы не пасовали на третьего. Я ему сказал: «Мистер, давайте наслаждаться, давайте наслаждаться! Давайте праздновать! В следующем сезоне будет время для этого разговора!». Ему не безразлично. Мы заслужили Лигу чемпионов.



Я всегда благодарил его за то, что он мне дал, а он отмечал, что ему помогли великие игроки, которые были в его командах. Он был в лучших клубах с игроками, олицетворявшими эпоху. Это ключ к успеху: правильный симбиоз игроков и тренера», – поделился футболист с изданием AS.