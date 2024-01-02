Тимур ТУТЕРОВ: «Никаких проблем с Кузнецовым не было»

Форвард «Сандерленда» Тимур Тутеров в интервью Sport.ua рассказал о своем дебюте за сборную Украины U-19:

– Вы дебютировали за юношескую сборную Украины во время квалификации на Евро U-19. Какие впечатления от юношеской команды?

– Это была одна из детских мечт – представлять свою страну. Я был очень рад, что от тренера было доверие и взаимопонимание с ребятами. Я очень доволен выступлением на Мальте. Мы вышли с первого места. Мне удалось показать свой уровень, забил гол. Поэтому впечатления только хорошие.

– Какое впечатление произвел наставник команды Олег Кузнецов?

– Очень хорошо. Никаких проблем с тренером не было. Он доверил мне играть во всех трёх поединках. Благодарю его за доверие. Также Юрия Леонтьевича Мороза, который помогал в тренировочном процессе.