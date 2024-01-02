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Англия
02 января 2024, 14:25 | Обновлено 02 января 2024, 14:26
338
0

Тимур ТУТЕРОВ: «Никаких проблем с Кузнецовым не было»

Форвард «Сандерленда» – о дебюте за сборную Украины U-19

02 января 2024, 14:25 | Обновлено 02 января 2024, 14:26
338
0
Тимур ТУТЕРОВ: «Никаких проблем с Кузнецовым не было»
УАФ. Тимур Тутеров

Форвард «Сандерленда» Тимур Тутеров в интервью Sport.ua рассказал о своем дебюте за сборную Украины U-19:

– Вы дебютировали за юношескую сборную Украины во время квалификации на Евро U-19. Какие впечатления от юношеской команды?
– Это была одна из детских мечт – представлять свою страну. Я был очень рад, что от тренера было доверие и взаимопонимание с ребятами. Я очень доволен выступлением на Мальте. Мы вышли с первого места. Мне удалось показать свой уровень, забил гол. Поэтому впечатления только хорошие.

– Какое впечатление произвел наставник команды Олег Кузнецов?
– Очень хорошо. Никаких проблем с тренером не было. Он доверил мне играть во всех трёх поединках. Благодарю его за доверие. Также Юрия Леонтьевича Мороза, который помогал в тренировочном процессе.

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Источник: Дмитрий Михайленко возглавит одну из сборных Украины
Тимур Тутеров Олег Кузнецов сборная Украины по футболу U-19
Источник Sport.ua
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