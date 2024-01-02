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Украина. Вторая лига
02 января 2024, 14:31 | Обновлено 02 января 2024, 16:01
2166
0

Экс-футболист сборной Украины будет играть во Второй лиге

По окончании первой части сезона Селин покинул ЛНЗ в качестве свободного агента

02 января 2024, 14:31 | Обновлено 02 января 2024, 16:01
2166
0
Экс-футболист сборной Украины будет играть во Второй лиге
УАФ. Евгений Селин

Бывший футболист «Металлиста», «Ворсклы», «Динамо» и сборной Украины Евгений Селин, имеющий опыт выступлений за границей, вскоре станет игроком одного из лидеров Второй отечественной лиги – ЮКСА.

Такой информацией поделился журналист Эндрю Тодос в своем телеграм-канале Zorya Londonsk.

Отметим, что последним клубом Селина был черкасский ЛНЗ, за который футболист провел в нынешнем сезоне 6 матчей (418 минут игрового времени), а по окончании первой части сезона покинул клуб в качестве свободного агента. Что касается ЮКСА, то команда, базирующаяся под Киевом, делит со «Звягелем» первое место во Второй лиге, набрав по 40 очков.

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Евгений Селин ЛНЗ Черкассы ЮКСА Тарасовка трансферы чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Эндрю Тодос свободный агент
Источник Zorya Londonsk
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