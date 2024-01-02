Экс-футболист сборной Украины будет играть во Второй лиге

Бывший футболист «Металлиста», «Ворсклы», «Динамо» и сборной Украины Евгений Селин, имеющий опыт выступлений за границей, вскоре станет игроком одного из лидеров Второй отечественной лиги – ЮКСА.

Такой информацией поделился журналист Эндрю Тодос в своем телеграм-канале Zorya Londonsk.

Отметим, что последним клубом Селина был черкасский ЛНЗ, за который футболист провел в нынешнем сезоне 6 матчей (418 минут игрового времени), а по окончании первой части сезона покинул клуб в качестве свободного агента. Что касается ЮКСА, то команда, базирующаяся под Киевом, делит со «Звягелем» первое место во Второй лиге, набрав по 40 очков.