Экс-футболист сборной Украины будет играть во Второй лиге
По окончании первой части сезона Селин покинул ЛНЗ в качестве свободного агента
Бывший футболист «Металлиста», «Ворсклы», «Динамо» и сборной Украины Евгений Селин, имеющий опыт выступлений за границей, вскоре станет игроком одного из лидеров Второй отечественной лиги – ЮКСА.
Такой информацией поделился журналист Эндрю Тодос в своем телеграм-канале Zorya Londonsk.
Отметим, что последним клубом Селина был черкасский ЛНЗ, за который футболист провел в нынешнем сезоне 6 матчей (418 минут игрового времени), а по окончании первой части сезона покинул клуб в качестве свободного агента. Что касается ЮКСА, то команда, базирующаяся под Киевом, делит со «Звягелем» первое место во Второй лиге, набрав по 40 очков.
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