Леонардо БОНУЧЧИ: «В 2016 году был близок к переходу в Манчестер Сити»

Легендарный экс-защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который сейчас выступает за «Унион Берлин», признался, что в 2016 году мог перейти в «Манчестер Сити»:

«В 2016 году я был близок к переходу в «Манчестер Сити». Они предложили «Ювентусу» 100 миллионов, но мы решили продолжить сотрудничество с туринским клубом.

В 2017 году тоже были разговоры об уходе, после того как «Ювентус» выставил меня на продажу В итоге все пошло своим чередом.

Играть под руководством Гвардиолы было бы большим достижением, он бы улучшил меня. Но мне грех жаловаться, ведь я выиграл много клубных и личных наград, а также стал чемпионом Европы со сборной Италии. Я всегда прислушивался к своему сердцу, поэтому и остался в «Ювентусе».

Ранее сообщалось о том, что Бонуччи может перейти в «Дженоа».