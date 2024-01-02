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Италия
02 января 2024, 13:47 |
116
0

Леонардо БОНУЧЧИ: «В 2016 году был близок к переходу в Манчестер Сити»

Защитник «Унион Берлин» мог оказаться в АПЛ

02 января 2024, 13:47 |
116
0
Леонардо БОНУЧЧИ: «В 2016 году был близок к переходу в Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Легендарный экс-защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который сейчас выступает за «Унион Берлин», признался, что в 2016 году мог перейти в «Манчестер Сити»:

«В 2016 году я был близок к переходу в «Манчестер Сити». Они предложили «Ювентусу» 100 миллионов, но мы решили продолжить сотрудничество с туринским клубом.

В 2017 году тоже были разговоры об уходе, после того как «Ювентус» выставил меня на продажу В итоге все пошло своим чередом.

Играть под руководством Гвардиолы было бы большим достижением, он бы улучшил меня. Но мне грех жаловаться, ведь я выиграл много клубных и личных наград, а также стал чемпионом Европы со сборной Италии. Я всегда прислушивался к своему сердцу, поэтому и остался в «Ювентусе».

Ранее сообщалось о том, что Бонуччи может перейти в «Дженоа».

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Леонардо Бонуччи Унион Берлин Ювентус Манчестер Сити
Источник The Sun
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