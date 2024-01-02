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  4. Тимур ТУТЕРОВ: «Английский футбол кардинально отличается от нашего»
Англия
02 января 2024, 13:22 |
278
0

Тимур ТУТЕРОВ: «Английский футбол кардинально отличается от нашего»

Форвард «Сандерленда» – о своей адаптации в Англии

02 января 2024, 13:22 |
278
0
Тимур ТУТЕРОВ: «Английский футбол кардинально отличается от нашего»
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров

Украинский форвард «Сандерленда» Тимур Тутеров в интервью Sport.ua рассказал о своей адаптации в Англии:

«Поначалу было тяжело. Даже с языком. Не потому, что я его не знал, а из-за акцента. Надо было привыкать ко всему новому. Английский футбол кардинально отличается от нашего. Какое-то время нужно было на адаптацию. Сейчас никаких проблем нет.

Переживания были, но детская мечта играть в Англии перевесила какие-либо сомнения. Язык знал хорошо. Больше волновался о новом коллективе. Англичане и украинцы имеют разный менталитет и культуру. Но на практике вышло не все так страшно».

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Тимур Тутеров Сандерленд
Источник Sport.ua
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