Тимур ТУТЕРОВ: «Английский футбол кардинально отличается от нашего»

Украинский форвард «Сандерленда» Тимур Тутеров в интервью Sport.ua рассказал о своей адаптации в Англии:

«Поначалу было тяжело. Даже с языком. Не потому, что я его не знал, а из-за акцента. Надо было привыкать ко всему новому. Английский футбол кардинально отличается от нашего. Какое-то время нужно было на адаптацию. Сейчас никаких проблем нет.

Переживания были, но детская мечта играть в Англии перевесила какие-либо сомнения. Язык знал хорошо. Больше волновался о новом коллективе. Англичане и украинцы имеют разный менталитет и культуру. Но на практике вышло не все так страшно».