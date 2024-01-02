«Нахожусь в клубе своей мечты». Де Йонг не собирается покидать Барселону

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал свой возможный переход в «Манчестер Юнайтед»:

«Я нахожусь в клубе своей мечты – «Барселоне». Переход в АПЛ может дать мне новый импульс? Возможно. Но я очень счастлив в «Барсе». На вопрос об уходе всегда сложно ответить. Пока что мне здесь хорошо», – сказал полузащитник.

В нынешнем сезоне на счету Френки де Йонга 1 гол в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах. 26-летний хавбек сборной Нидерландов выступает за каталонцев с 2019 года.