Италия02 января 2024, 12:27 |
145
0
Интер не может договориться по новому контракту с Дюмфрисом
Переговоры между сторонами пока что не достигли цели
02 января 2024, 12:27 |
145
0
У «Интера» возникли проблемы с продлением контракта с основным защитником Дензелом Дюмфрисом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Стороны не могут договориться по финансовой стороне вопроса. Дюмфрис требует зарплату в размере 5 миллионов евро в год, «Интер» готов предложить только 3,8 миллиона.
Ранее «Интер» уже продлил контракты с Федерико Димарко, Маттео Дармианом и Генрихом Мхитаряном. В ближайшие дни ожидается продление контракта с Лаутаро Мартинесом, чья зарплата вырастет до 8 миллионов евро в год.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 января 2024, 14:41 1
На правом плече теннисистки появился символ «Ï»
Хоккей | 02 января 2024, 09:49 0
Крупный турнир пройдет в Швеции
Футбол | 01.01.2024, 13:43
Футбол | 02.01.2024, 12:01
Футбол | 02.01.2024, 06:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2024, 11:25 79
31.12.2023, 13:01 18
01.01.2024, 00:10 5
31.12.2023, 11:03 1
01.01.2024, 01:27 3
31.12.2023, 17:56 94
01.01.2024, 18:27 13
31.12.2023, 11:20 1