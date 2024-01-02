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  4. Интер не может договориться по новому контракту с Дюмфрисом
Италия
02 января 2024, 12:27 |
145
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Интер не может договориться по новому контракту с Дюмфрисом

Переговоры между сторонами пока что не достигли цели

02 января 2024, 12:27 |
145
0
Интер не может договориться по новому контракту с Дюмфрисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

У «Интера» возникли проблемы с продлением контракта с основным защитником Дензелом Дюмфрисом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Стороны не могут договориться по финансовой стороне вопроса. Дюмфрис требует зарплату в размере 5 миллионов евро в год, «Интер» готов предложить только 3,8 миллиона.

Ранее «Интер» уже продлил контракты с Федерико Димарко, Маттео Дармианом и Генрихом Мхитаряном. В ближайшие дни ожидается продление контракта с Лаутаро Мартинесом, чья зарплата вырастет до 8 миллионов евро в год.

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Интер Милан Дензел Дюмфрис продление контракта Николо Скира
Источник Николо Скира
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