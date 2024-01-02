Интер не может договориться по новому контракту с Дюмфрисом

У «Интера» возникли проблемы с продлением контракта с основным защитником Дензелом Дюмфрисом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Стороны не могут договориться по финансовой стороне вопроса. Дюмфрис требует зарплату в размере 5 миллионов евро в год, «Интер» готов предложить только 3,8 миллиона.

Ранее «Интер» уже продлил контракты с Федерико Димарко, Маттео Дармианом и Генрихом Мхитаряном. В ближайшие дни ожидается продление контракта с Лаутаро Мартинесом, чья зарплата вырастет до 8 миллионов евро в год.