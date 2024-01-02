Европейская Суперлига02 января 2024, 11:50 | Обновлено 02 января 2024, 12:35
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Суперлига? Люди выберут традиционный футбол»
Тренер сборной Италии выступил против Суперлиги
02 января 2024, 11:50 | Обновлено 02 января 2024, 12:35
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выступил против создания Суперлиги в европейском футболе:
«Это выглядит так, что правила могут устанавливать только сильные. Те, кто хочет навязывать свою идею футбола. Они не понимают, что до тех пор, пока есть мяч и ворота, люди будут выбирать традиционный футбол, который они любят», – цитирует Спаллетти Фабрицио Романо.
Ранее Спаллетти попал в топ-3 лучших тренеров 2023 года по версии IFFHS.
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