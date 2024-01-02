Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Суперлига? Люди выберут традиционный футбол»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выступил против создания Суперлиги в европейском футболе:

«Это выглядит так, что правила могут устанавливать только сильные. Те, кто хочет навязывать свою идею футбола. Они не понимают, что до тех пор, пока есть мяч и ворота, люди будут выбирать традиционный футбол, который они любят», – цитирует Спаллетти Фабрицио Романо.

Ранее Спаллетти попал в топ-3 лучших тренеров 2023 года по версии IFFHS.