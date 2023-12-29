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Англия
29 декабря 2023, 09:45 | Обновлено 29 декабря 2023, 10:00
318
0

Назван лучший тренер 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики определила лучшего из лучших

29 декабря 2023, 09:45 | Обновлено 29 декабря 2023, 10:00
318
0
Назван лучший тренер 2023 года по версии IFFHS
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Лучшим клубным тренером 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) признан наставник клуба «Манчестер Сити» испанец Жузеп Гвардиола.

В голосовании он набрал 281 балл.

Второе место в опросе досталось главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти (56 очков), третье — Лучано Спаллетти (53), возглавлявший в 2023 году «Наполи».

В топ-5 также вошли главный тренер «Интера» Симоне Индзаги (51 балл) и Фернандо Диниз из бразильского «Флуминенсе» (33).

Напомним, в 2023 году Жузеп Гвардиола выиграл с подопечными АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Он является единственным тренером в истории, который выиграл четыре клубных чемпионата мира с тремя разными клубами («Барселона», «Бавария» и «Сити»).

Всего на счету у Гвардиолы 37 различных титулов.

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Источник IFFHS
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