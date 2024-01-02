Отдыхать некогда. Форвард Шахтера начал тренироваться в 2024-м с 1 января
Кевин Келси работает в родной Венесуэле
19-летний центрфорвард «Шахтера» Кевин Келси, несмотря на празднование Нового года, очень профессионально относится к своим обязанностям.
Уже 1 января Келси возобновил тренировки и провел необходимый комплекс упражнений, чтобы быть готовым к возвращению в «Шахтер» после отпуска.
В настоящий момент Келси тренируется в родном для него городе Валенсия, который находится в Венесуэле.
#1Ene 7am en alguna cancha de Valencia. Un joven deportista entrenando, junto a un preparador físico.— Danielquijada10 (@DanielQuijada10) January 1, 2024
Ese joven es Kevin Kelsy. Desde ya trabaja por un 2024 pletórico 💪 pic.twitter.com/P7lTN9sfkG
В отпуск футболисты «Шахтера» были распущены 20 декабря.
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