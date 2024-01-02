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Украина. Премьер лига
02 января 2024, 11:11 |
259
0

Отдыхать некогда. Форвард Шахтера начал тренироваться в 2024-м с 1 января

Кевин Келси работает в родной Венесуэле

02 января 2024, 11:11 |
259
0
Отдыхать некогда. Форвард Шахтера начал тренироваться в 2024-м с 1 января
shakhtar.com. Кевин Келси

19-летний центрфорвард «Шахтера» Кевин Келси, несмотря на празднование Нового года, очень профессионально относится к своим обязанностям.

Уже 1 января Келси возобновил тренировки и провел необходимый комплекс упражнений, чтобы быть готовым к возвращению в «Шахтер» после отпуска.

В настоящий момент Келси тренируется в родном для него городе Валенсия, который находится в Венесуэле.

В отпуск футболисты «Шахтера» были распущены 20 декабря.

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Источник Sport.ua
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