Реал поставил точку в вопросе возможной покупки нового защитника
Мадридцы приняли решение по трансферам
Мадридский «Реал» не намерен в зимнее трансферное окно подписывать нового защитника
Сообщается, что «галактикос» рассчитывают на Антонио Рюдигера, Начо Фернандеса и Орельена Тчуамени.
Как известно, в первой части нынешнего сезона основные защитники команды Эдер Милитао и Давид Алаба выбыли из строя на долгий срок из-за травм.
Напомним, «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 45 очков после 18 туров. Он по дополнительным показателям опережает «Жирону».
Ранее сообщалось, что «Реал» провел первую тренировку в новом 2024 году.
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