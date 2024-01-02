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Испания
02 января 2024, 10:40 | Обновлено 02 января 2024, 10:57
217
0

Реал поставил точку в вопросе возможной покупки нового защитника

Мадридцы приняли решение по трансферам

02 января 2024, 10:40 | Обновлено 02 января 2024, 10:57
217
0
Реал поставил точку в вопросе возможной покупки нового защитника
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» не намерен в зимнее трансферное окно подписывать нового защитника

Сообщается, что «галактикос» рассчитывают на Антонио Рюдигера, Начо Фернандеса и Орельена Тчуамени.

Как известно, в первой части нынешнего сезона основные защитники команды Эдер Милитао и Давид Алаба выбыли из строя на долгий срок из-за травм.

Напомним, «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 45 очков после 18 туров. Он по дополнительным показателям опережает «Жирону».

Ранее сообщалось, что «Реал» провел первую тренировку в новом 2024 году.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Источник Marca
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