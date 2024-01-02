Реал поставил точку в вопросе возможной покупки нового защитника

Мадридский «Реал» не намерен в зимнее трансферное окно подписывать нового защитника

Сообщается, что «галактикос» рассчитывают на Антонио Рюдигера, Начо Фернандеса и Орельена Тчуамени.

Как известно, в первой части нынешнего сезона основные защитники команды Эдер Милитао и Давид Алаба выбыли из строя на долгий срок из-за травм.

Напомним, «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 45 очков после 18 туров. Он по дополнительным показателям опережает «Жирону».

Ранее сообщалось, что «Реал» провел первую тренировку в новом 2024 году.