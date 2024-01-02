ФОТО. Реал провел первую тренировку в 2024 году

Лидер Ла Лиги завершил первую тренировку в этом году в своем тренировочном комплексе «Реал Мадрид Сити» и продолжил подготовку к своему дебютному матчу в 2024 году, в котором он встретится с «Мальоркой» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра состоится в среду, 3 января, в 20:15 по Киеву.

Сеанс начался с разминки и нескольких упражнений. Далее футболисты проводили разнообразные упражнения на контроль мяча и напряженную тактическую работу. Тренировка завершилась несколькими играми на маленькой площадке.

Куртуа, Менди, Алаба и Милитао продолжают процессы восстановления.

Напомним, Андрей Лунин ранее досрочно вышел из отпуска, чтобы побыстрее набрать форму.