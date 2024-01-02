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Испания
02 января 2024, 04:15 | Обновлено 02 января 2024, 04:47
45
0

ФОТО. Реал провел первую тренировку в 2024 году

Команда готовится к игре против «Мальорки»

02 января 2024, 04:15 | Обновлено 02 января 2024, 04:47
45
0
ФОТО. Реал провел первую тренировку в 2024 году
ФК Реал

Лидер Ла Лиги завершил первую тренировку в этом году в своем тренировочном комплексе «Реал Мадрид Сити» и продолжил подготовку к своему дебютному матчу в 2024 году, в котором он встретится с «Мальоркой» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра состоится в среду, 3 января, в 20:15 по Киеву.

Сеанс начался с разминки и нескольких упражнений. Далее футболисты проводили разнообразные упражнения на контроль мяча и напряженную тактическую работу. Тренировка завершилась несколькими играми на маленькой площадке.

Куртуа, Менди, Алаба и Милитао продолжают процессы восстановления.

Напомним, Андрей Лунин ранее досрочно вышел из отпуска, чтобы побыстрее набрать форму.

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Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу тренировка
Источник ФК Реал Мадрид
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