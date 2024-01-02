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Англия
02 января 2024, 10:20 | Обновлено 02 января 2024, 10:27
308
1

Назван главный дриблер 2023 года в топ-5 лиг Европы

В номинации не оказалось равных Жереми Доку

02 января 2024, 10:20 | Обновлено 02 января 2024, 10:27
308
1
Назван главный дриблер 2023 года в топ-5 лиг Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку

Вингер английского клуба «Манчестер Сити» Жереми Доку стал лучшим игроком 2023 года по успешным попыткам обыгрыша в пяти ведущих европейских футбольных лигах.

21-летний бельгиец завершил минувший год с показателем в 133 успешных попытки дриблинга. Он опередил Лероя Сане из «Бавария», занявшего второе места, на 29 удачных попыток – у немца таковых 114.

Третье место у Нико Уильямса (110, «Атлетик»), четвертое у Винисиуса Жуниора (106, «Реал» Мадрид), пятым стал Родриго (101, «Реал» Мадрид).

Напомним, Доку перешел в «Манчестер Сити» из французского «Ренна» за 60 млн евро минувшим летом. В текущем сезоне вингер провел во всех турнирах 12 матчей, забил три гола и сделал шесть ассистов.

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Жереми Доку Винисиус Жуниор Лерой Сане Нико Уильямс
Источник Squawka
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Falko
А в Міши скока?
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