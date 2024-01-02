Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси vs Роналду. У кого будет больше голов? Букмекеры назвали коэффициенты
Major League Soccer
02 января 2024, 12:01 |
511
0

Месси vs Роналду. У кого будет больше голов? Букмекеры назвали коэффициенты

У КриРо баскетбольная фора в -50.5

02 января 2024, 12:01 |
511
0
Месси vs Роналду. У кого будет больше голов? Букмекеры назвали коэффициенты
GOAL. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Букмекеры выставили коэффициент на батл двух величайших игроков истории: Лионеля Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

В 2024 году КриРо будет 39 лет, а Лео – 37. Есть вероятность того, что две легенды завершат карьеру.

Из-за этого букмекеры решили выставить котировки на футболиста с большим количество голов за карьеру:

  • Криштиану Роналду – 1.50
  • Лионель Месси – 2.40

Сейчас у Роналду 872 мяча, а у Месси – 821. У португальца баскетбольная фора в -50.5.

1 февраля состоится еще давно анонсированный «Последний танец»: Месси vs Роналду. В первый день второго месяца 2024 года «Интер Майами» сойдется с «Аль-Насром» португальского форварда КриРо в Саудовской Аравии.

По теме:
ВИДЕО. Роналду довел мать до слез дорогущим подарком
Названы саудовские клубы, которые претендуют на трансфер Варана
ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд котировки букмекеров азарт лучший бомбардир
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Футбол | 02 января 2024, 00:23 4
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч

По созданным моментам красные могли забить Ньюкаслу 7 или 8 мячей

ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
Футбол | 02 января 2024, 09:47 2
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год

Александр провел время в кругу семьи

ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
Теннис | 01.01.2024, 14:41
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
В Англии предположили, что Зинченко больше не будет незаменимым игроком
Футбол | 02.01.2024, 11:54
В Англии предположили, что Зинченко больше не будет незаменимым игроком
В Англии предположили, что Зинченко больше не будет незаменимым игроком
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Футбол | 01.01.2024, 18:27
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
01.01.2024, 01:27 3
Теннис
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
31.12.2023, 11:20 1
Биатлон
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
01.01.2024, 00:10 5
Хоккей
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
01.01.2024, 15:25 7
Футбол
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
31.12.2023, 13:11 2
Футбол
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
31.12.2023, 15:25 12
Футбол
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
01.01.2024, 20:00 1
Футбол
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
01.01.2024, 20:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем