Месси vs Роналду. У кого будет больше голов? Букмекеры назвали коэффициенты
У КриРо баскетбольная фора в -50.5
Букмекеры выставили коэффициент на батл двух величайших игроков истории: Лионеля Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
В 2024 году КриРо будет 39 лет, а Лео – 37. Есть вероятность того, что две легенды завершат карьеру.
Из-за этого букмекеры решили выставить котировки на футболиста с большим количество голов за карьеру:
- Криштиану Роналду – 1.50
- Лионель Месси – 2.40
Сейчас у Роналду 872 мяча, а у Месси – 821. У португальца баскетбольная фора в -50.5.
1 февраля состоится еще давно анонсированный «Последний танец»: Месси vs Роналду. В первый день второго месяца 2024 года «Интер Майами» сойдется с «Аль-Насром» португальского форварда КриРо в Саудовской Аравии.
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