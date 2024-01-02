Месси vs Роналду. У кого будет больше голов? Букмекеры назвали коэффициенты

Букмекеры выставили коэффициент на батл двух величайших игроков истории: Лионеля Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

В 2024 году КриРо будет 39 лет, а Лео – 37. Есть вероятность того, что две легенды завершат карьеру.

Из-за этого букмекеры решили выставить котировки на футболиста с большим количество голов за карьеру:

Криштиану Роналду – 1.50

Лионель Месси – 2.40

Сейчас у Роналду 872 мяча, а у Месси – 821. У португальца баскетбольная фора в -50.5.

1 февраля состоится еще давно анонсированный «Последний танец»: Месси vs Роналду. В первый день второго месяца 2024 года «Интер Майами» сойдется с «Аль-Насром» португальского форварда КриРо в Саудовской Аравии.