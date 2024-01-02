WTA02 января 2024, 09:43 | Обновлено 02 января 2024, 09:49
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Завацкая без борьбы выбыла в паре из турнира в Канберре
Украинка и ее соперница снялись
02 января 2024, 09:43 | Обновлено 02 января 2024, 09:49
172
0
Украинская теннисистка Катарина Завацкая и Эмилиана Аранго из Колумбии отказались от выступления в парном разряде на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).
Самоотвод они взяли незадолго до стартового матча против Вероники Эрьявец из Словении и Дарьи Семенистой из Латвии.
Как известно, Катарина Завацкая в одиночном разряде на турнире в Канберре проиграла в первом круге Полине Кудерметовой.
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