Завацкая без борьбы выбыла в паре из турнира в Канберре

Украинская теннисистка Катарина Завацкая и Эмилиана Аранго из Колумбии отказались от выступления в парном разряде на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

Самоотвод они взяли незадолго до стартового матча против Вероники Эрьявец из Словении и Дарьи Семенистой из Латвии.

Как известно, Катарина Завацкая в одиночном разряде на турнире в Канберре проиграла в первом круге Полине Кудерметовой.