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WTA
02 января 2024, 09:43 | Обновлено 02 января 2024, 09:49
172
0

Завацкая без борьбы выбыла в паре из турнира в Канберре

Украинка и ее соперница снялись

02 января 2024, 09:43 | Обновлено 02 января 2024, 09:49
172
0
Завацкая без борьбы выбыла в паре из турнира в Канберре
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая и Эмилиана Аранго из Колумбии отказались от выступления в парном разряде на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

Самоотвод они взяли незадолго до стартового матча против Вероники Эрьявец из Словении и Дарьи Семенистой из Латвии.

Как известно, Катарина Завацкая в одиночном разряде на турнире в Канберре проиграла в первом круге Полине Кудерметовой.

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Источник Sport.ua
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