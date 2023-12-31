WTA31 декабря 2023, 07:57 |
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Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре поражением
Украинская теннисистка проиграла в двух сетах
31 декабря 2023, 07:57 |
209
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31 декабря украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начала выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).
В первом раунде основы украинка сыграла против Полины Кудерметовой (№182 WTA). Встреча состоялась 3-м запуском после матча Робб – Бузас Манейро.
Завацкая проиграла сопернице в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Это была первая в истории очная встреча теннисисток.
WTA 125 Канберра. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Полина Кудерметова – 7:5, 6:2.
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