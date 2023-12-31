Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре поражением

31 декабря украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начала выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В первом раунде основы украинка сыграла против Полины Кудерметовой (№182 WTA). Встреча состоялась 3-м запуском после матча Робб – Бузас Манейро.

Завацкая проиграла сопернице в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Это была первая в истории очная встреча теннисисток.

WTA 125 Канберра. Первый круг



Катарина Завацкая (Украина) – Полина Кудерметова – 7:5, 6:2.