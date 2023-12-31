Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре поражением
WTA
31 декабря 2023, 07:57 |
209
1

Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре поражением

Украинская теннисистка проиграла в двух сетах

31 декабря 2023, 07:57 |
209
1
Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре поражением
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

31 декабря украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) начала выступления на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В первом раунде основы украинка сыграла против Полины Кудерметовой (№182 WTA). Встреча состоялась 3-м запуском после матча Робб – Бузас Манейро.

Завацкая проиграла сопернице в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Это была первая в истории очная встреча теннисисток.

WTA 125 Канберра. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Полина Кудерметова – 7:5, 6:2.

По теме:
Снигур стартовала с победы на турнире в Канберре
Катарина Завацкая – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур – Тина Надин Смит. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катарина Завацкая Полина Кудерметова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обошел Кейна, Мбаппе и Холанда. Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году
Футбол | 30 декабря 2023, 22:50 5
Обошел Кейна, Мбаппе и Холанда. Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году
Обошел Кейна, Мбаппе и Холанда. Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году

38-летний португалец все еще в хорошей форме

Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Футбол | 30 декабря 2023, 18:20 19
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика

Впервые за долгое время украинец провел всю игру на скамейке

«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Футбол | 30.12.2023, 20:34
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
Футбол | 30.12.2023, 21:50
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
Ястремская получила первую соперницу в основе турнире в Брисбене
Теннис | 30.12.2023, 11:59
Ястремская получила первую соперницу в основе турнире в Брисбене
Ястремская получила первую соперницу в основе турнире в Брисбене
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
India Life
Далi тiльки до дна. С весiллям!
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
29.12.2023, 14:23 21
Футбол
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 3
Футбол
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
29.12.2023, 14:30 9
Баскетбол
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
30.12.2023, 10:53 25
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 11
Футбол
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
30.12.2023, 06:20 3
Теннис
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
29.12.2023, 23:06 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем