27-летний левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вместе с женой Владой и их двумя дочками встретили Новый 2024 год.

Соответствующими фотографиями украинец поделился в своем инстаграме, поздравив подписчиков с Новым годом.

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.

Зинченко пропустил последний матч «Арсенала» в Английской премьер-лиге из-за травмирования икроножной мышцы.

Ранее спортивный врач назвал характер травмы Зинченко и сообщил сроки восстановления украинца.

ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год