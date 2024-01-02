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  4. ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
Англия
02 января 2024, 09:47 |
536
1

ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год

Александр провел время в кругу семьи

02 января 2024, 09:47 |
536
1
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вместе с женой Владой и их двумя дочками встретили Новый 2024 год.

Соответствующими фотографиями украинец поделился в своем инстаграме, поздравив подписчиков с Новым годом.

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.

Зинченко пропустил последний матч «Арсенала» в Английской премьер-лиге из-за травмирования икроножной мышцы.

Ранее спортивный врач назвал характер травмы Зинченко и сообщил сроки восстановления украинца.

ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год

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Влада Зинченко Арсенал Лондон Ева Зинченко Александр Зинченко lifestyle фото Новый год
Источник Instagram
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Повезло Зинченко. Три красотки!
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