ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
Александр провел время в кругу семьи
27-летний левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вместе с женой Владой и их двумя дочками встретили Новый 2024 год.
Соответствующими фотографиями украинец поделился в своем инстаграме, поздравив подписчиков с Новым годом.
Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.
Зинченко пропустил последний матч «Арсенала» в Английской премьер-лиге из-за травмирования икроножной мышцы.
Ранее спортивный врач назвал характер травмы Зинченко и сообщил сроки восстановления украинца.
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крупный турнир пройдет в Швеции
Раздевалка «сливочных» поддерживает Андрея Лунина