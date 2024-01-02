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  4. ФОТО. Судаков попал на титульную страницу известной итальянской газеты
Италия
02 января 2024, 09:22 |
963
0

ФОТО. Судаков попал на титульную страницу известной итальянской газеты

Украинца ждут в «Ювентусе»

02 января 2024, 09:22 |
963
0
ФОТО. Судаков попал на титульную страницу известной итальянской газеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов. Чаще всего украинца связывают с «Ювентусом».

Судаков попал на титульную страницу известного итальянского спортивного издания Tuttosport.

«Георгий Судаков – мечта главного тренера «Ювернтуса» Массимилиано Аллегри», – написано в газете.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» и «Наполи» не готовы выкупать Судакова, а хотят взять украинского полузащитника в аренду на полгода с обязательной опцией выкупа.

ФОТО. Судаков попал на титульную страницу известной итальянской газеты

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Массимилиано Аллегри Ювентус трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Источник Sport.ua
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