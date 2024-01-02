ФОТО. Судаков попал на титульную страницу известной итальянской газеты
Украинца ждут в «Ювентусе»
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов. Чаще всего украинца связывают с «Ювентусом».
Судаков попал на титульную страницу известного итальянского спортивного издания Tuttosport.
«Георгий Судаков – мечта главного тренера «Ювернтуса» Массимилиано Аллегри», – написано в газете.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее появилась информация, что «Ювентус» и «Наполи» не готовы выкупать Судакова, а хотят взять украинского полузащитника в аренду на полгода с обязательной опцией выкупа.
ФОТО. Судаков попал на титульную страницу известной итальянской газеты
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