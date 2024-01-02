Топовый неудачник. Салах разучился бить пенальти?

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2) отметился нереализованным 11-метровым.

На 23-й минуте игры египтянин исполнил пенальти, но его удар парировал голкипер «сорок» Мартин Дубравка. Все это случилось при счете 0:0.

Салах не забил четвертый из 10 последних пенальти в составе мерсисайдцев. У него самое большое количество неудачных 11-метровых в АПЛ за два последних сезона.