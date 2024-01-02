Англия02 января 2024, 08:45 | Обновлено 02 января 2024, 08:58
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Топовый неудачник. Салах разучился бить пенальти?
Египтянин отметился промахом с «точки» в игре против «Ньюкасла»
02 января 2024, 08:45 | Обновлено 02 января 2024, 08:58
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2) отметился нереализованным 11-метровым.
На 23-й минуте игры египтянин исполнил пенальти, но его удар парировал голкипер «сорок» Мартин Дубравка. Все это случилось при счете 0:0.
Салах не забил четвертый из 10 последних пенальти в составе мерсисайдцев. У него самое большое количество неудачных 11-метровых в АПЛ за два последних сезона.
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Комментарии 1
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Тобто перед тим як він таки забив другий пенальтіу нього була статистика 4 незабитих з 9, майже половина. І все одно дали пробити йому
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