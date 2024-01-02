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Англия
02 января 2024, 08:45 | Обновлено 02 января 2024, 08:58
625
1

Топовый неудачник. Салах разучился бить пенальти?

Египтянин отметился промахом с «точки» в игре против «Ньюкасла»

02 января 2024, 08:45 | Обновлено 02 января 2024, 08:58
625
1
Топовый неудачник. Салах разучился бить пенальти?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2) отметился нереализованным 11-метровым.

На 23-й минуте игры египтянин исполнил пенальти, но его удар парировал голкипер «сорок» Мартин Дубравка. Все это случилось при счете 0:0.

Салах не забил четвертый из 10 последних пенальти в составе мерсисайдцев. У него самое большое количество неудачных 11-метровых в АПЛ за два последних сезона.

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Мохамед Салах чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль
Источник WhoScored
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Комментарии 1
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Henriklarsson11
Тобто перед тим як він таки забив другий пенальтіу нього була статистика 4 незабитих з 9, майже половина. І все одно дали пробити йому
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