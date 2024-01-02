Фиаско после отбора. Снигур в двух сетах уступила француженке в Канберре
Дарья не сумела пройти во 2-й раунд турнира WTA 125 в Австралии, проиграв Доден
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Канберре (Австралия).
В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила 94-й ракетке мира из Франции Осеан Доден за 1 час и 19 минут.
WTA 125 Канберра. Хард. 1/16 финала
Осеан Доден (Франция) [3] – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 7:6 (7:2), 6:3
Это была вторая встреча теннисисток. В январе 2023 года Дарья проиграла Доден в полуфинале 60-тысячника во Франции.
Во 2-м раунде соревнований в Канберре Осеан сыграет против Эрики Андреевой.
Отметим, что Дарья успешно преодолела сито квалификации, обыграв Тину Смит и Симону Вальтерт.
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