Фиаско после отбора. Снигур в двух сетах уступила француженке в Канберре

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Канберре (Австралия).

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила 94-й ракетке мира из Франции Осеан Доден за 1 час и 19 минут.

WTA 125 Канберра. Хард. 1/16 финала

Осеан Доден (Франция) [3] – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 7:6 (7:2), 6:3

Это была вторая встреча теннисисток. В январе 2023 года Дарья проиграла Доден в полуфинале 60-тысячника во Франции.

Во 2-м раунде соревнований в Канберре Осеан сыграет против Эрики Андреевой.

Отметим, что Дарья успешно преодолела сито квалификации, обыграв Тину Смит и Симону Вальтерт.