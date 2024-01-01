Снигур пробилась в основу турнира WTA 125 в Канберре
Дарья в третий раз в карьере обыграла Симону Вальтерт
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) пробилась в основу на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).
В финальном раунде квалификации украинка обыграла Симону Вальтерт из Швейцарии (№167 WTA).
Канберра. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 6:1, 6:3
Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.
Потенциальные соперницы Снигур в основной сетке: Лаура Пигосси, Лукреция Стефанини, Осеан Доден, Эрика Андреева, Нурия Париссас Диас, Камилла Рахимова, Рената Сарасуа и Нао Хибино.
Ранее не смогла пройти квалификацию на этом турнире Катарина Завацкая.
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