Снигур пробилась в основу турнира WTA 125 в Канберре

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) пробилась в основу на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В финальном раунде квалификации украинка обыграла Симону Вальтерт из Швейцарии (№167 WTA).

Канберра. Финал квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 6:1, 6:3

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

Потенциальные соперницы Снигур в основной сетке: Лаура Пигосси, Лукреция Стефанини, Осеан Доден, Эрика Андреева, Нурия Париссас Диас, Камилла Рахимова, Рената Сарасуа и Нао Хибино.

Ранее не смогла пройти квалификацию на этом турнире Катарина Завацкая.