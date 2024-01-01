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WTA
01 января 2024, 02:17 | Обновлено 01 января 2024, 02:19
117
0

Снигур пробилась в основу турнира WTA 125 в Канберре

Дарья в третий раз в карьере обыграла Симону Вальтерт

01 января 2024, 02:17 | Обновлено 01 января 2024, 02:19
117
0
Снигур пробилась в основу турнира WTA 125 в Канберре
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№134 WTA) пробилась в основу на турнире WTA 125 в Канберре (Австралия).

В финальном раунде квалификации украинка обыграла Симону Вальтерт из Швейцарии (№167 WTA).

Канберра. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 6:1, 6:3

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

Потенциальные соперницы Снигур в основной сетке: Лаура Пигосси, Лукреция Стефанини, Осеан Доден, Эрика Андреева, Нурия Париссас Диас, Камилла Рахимова, Рената Сарасуа и Нао Хибино.

Ранее не смогла пройти квалификацию на этом турнире Катарина Завацкая.

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Дарья Снигур Симона Вальтерт WTA Канберра
Источник Sport.ua
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