ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
Лионель приобрел дом в сентябре 2023 года
В сеть попали фотоснимки шикарного особняка 36-летнего аргентинского форварда американского клуба «Интер Майами» Лионеля Месси.
Обладатель Золотого мяча 2023 живет во Флориде. Как сообщает Daily Mail, роскошный особняк включает в себя 10 спален, спа-салон, фитнес-зал, бассейн, два причала для лодок и огромную террасу.
Месси приобрел особняк в США в сентябре 2023 года. По слухам, стоимость его дома составляет 10,75 миллионов долларов.
Интересно, что рядом с Лионелем живет его одноклубник и хороший друг Серхио Бускетс. Цена его дома, который расположен на набереженой Си Ренч Лейкс, составляет 9 млн долларов.
Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца декабря 2025 года. Легендарный футболист будет зарабатывать около 50 миллионов долларов в год.
Ранее сообщалось, что Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности.
ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
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