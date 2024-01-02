В сеть попали фотоснимки шикарного особняка 36-летнего аргентинского форварда американского клуба «Интер Майами» Лионеля Месси.

Обладатель Золотого мяча 2023 живет во Флориде. Как сообщает Daily Mail, роскошный особняк включает в себя 10 спален, спа-салон, фитнес-зал, бассейн, два причала для лодок и огромную террасу.

Месси приобрел особняк в США в сентябре 2023 года. По слухам, стоимость его дома составляет 10,75 миллионов долларов.

Интересно, что рядом с Лионелем живет его одноклубник и хороший друг Серхио Бускетс. Цена его дома, который расположен на набереженой Си Ренч Лейкс, составляет 9 млн долларов.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца декабря 2025 года. Легендарный футболист будет зарабатывать около 50 миллионов долларов в год.

Ранее сообщалось, что Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности.

ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?