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  4. ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
Major League Soccer
02 января 2024, 07:26 |
946
0

ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?

Лионель приобрел дом в сентябре 2023 года

02 января 2024, 07:26 |
946
0
ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В сеть попали фотоснимки шикарного особняка 36-летнего аргентинского форварда американского клуба «Интер Майами» Лионеля Месси.

Обладатель Золотого мяча 2023 живет во Флориде. Как сообщает Daily Mail, роскошный особняк включает в себя 10 спален, спа-салон, фитнес-зал, бассейн, два причала для лодок и огромную террасу.

Месси приобрел особняк в США в сентябре 2023 года. По слухам, стоимость его дома составляет 10,75 миллионов долларов.

Интересно, что рядом с Лионелем живет его одноклубник и хороший друг Серхио Бускетс. Цена его дома, который расположен на набереженой Си Ренч Лейкс, составляет 9 млн долларов.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца декабря 2025 года. Легендарный футболист будет зарабатывать около 50 миллионов долларов в год.

Ранее сообщалось, что Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности.

ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?

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Серхио Бускетс фото lifestyle Интер Майами Лионель Месси особняк
Источник Daily Mail
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