Поедет к Мудрику? В Жироне отреагировали на интерес Челси к Довбику
1 января The Mirror сообщил, что «пенсионеры» хотят подписать украинского форварда
1 января авторитетное британское издание The Mirror сообщил об интересе лондонского футбольного клуба «Челси» к 26-летнему украинскому форварду испанской «Жироны» Артему Довбику.
По информации источника, «пенсионеры» готовы предложить 39 миллионов фунтов стерлингов за нападающего.
Испанское издание AS подтвердило этот инсайд, однако также уведомило о реакции жиронцев.
Сообщается, что руководство «Жироны» остается спокойным к этой информации и явно не планирует продавать Артема ни зимой, ни летом. «Красно-белые» настроены сохранить состав, который есть у них сейчас, как минимум на следующий сезон.
Вот как выглядит один из абзацев в новости от AS по интересу Челси к Довбику:
«В Жироне царит спокойствие, и никто не скрывает, что этот месяц (январь, открытие трансферного окна – прим. Sport.ua) будет напряженным. Конечно, красно-белое спортивное руководство передает спокойствие. У команды историческая кампания, и цель – не понести никаких потерь. Довбик избегает всего этого и сосредотачивается только на своей повседневной жизни в Жироне, которая дает ему преемственность и счастье. В настоящее время он погружен в подготовку к матчу в среду против Атлетико Мадрид. Он будет стартовым игроком».
В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
3 января в 22:30 по Киеву «Жирона» сыграет против «Атлетико» Мадрид» в 19-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Монтивилли» в Жироне.
Отметим, что в составе «Челси» выступает украинский левый вингер Михаил Мудрик.
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