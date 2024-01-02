Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сколько у Беллингема? Названа оценка Русина за первый гол в Чемпионшипе
Англия
02 января 2024, 05:10 |
59
0

Сколько у Беллингема? Названа оценка Русина за первый гол в Чемпионшипе

1 января «Сандерленд» обыграл «Престон» со счетом 2:0, Назарий забил на 44-й минуте

02 января 2024, 05:10 |
59
0
Сколько у Беллингема? Названа оценка Русина за первый гол в Чемпионшипе
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

1 января состоялся матч 26-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Престон». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард «черных котов» Назарий Русин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 76 минут, после чего был заменен на Абдулайе.

На 44-й Русин забил 2-й гол в поединке. Для Назария это первый мяч за основную команду «Сандерленда».

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.4 баллов.

Брат звездного англичанина из «Реала» Джуда Беллингема Джоб получил 7.1.

Лучшим игроком матча был признан автор еще одного гола в составе хозяев Алекс Притчард (7.9).

Оценки WhoScored за матч Сандерленд – Престон – 2:0

По теме:
Повторение сказки? В Испании сравнили чемпионский сезон Лестера с Жироной
Вест Хэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Юрген КЛОПП: «Это была суперигра»
Джоб Беллингем Назарий Русин оценки WhoScored Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Сандерленд Престон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Футбол | 01 января 2024, 13:43 26
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика

Украинского форварда ждут в Лондоне

Артета прокомментировал травму Зинченко
Футбол | 01 января 2024, 12:44 2
Артета прокомментировал травму Зинченко
Артета прокомментировал травму Зинченко

Украинский хавбек пропустил матч против «Фулхэма»

ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
Теннис | 01.01.2024, 14:41
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла
Футбол | 01.01.2024, 22:43
Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла
Салах не забил пенальти в матче Ливерпуля против Ньюкасла
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера вызван в свою сборную на матчи КАН-2023
Футбол | 01.01.2024, 22:27
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера вызван в свою сборную на матчи КАН-2023
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера вызван в свою сборную на матчи КАН-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
01.01.2024, 11:07 10
Футбол
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
31.12.2023, 11:03
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
31.12.2023, 15:44
Хоккей
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
31.12.2023, 11:20 1
Биатлон
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
31.12.2023, 13:11 2
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
01.01.2024, 11:25 79
Футбол
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
Стало известно, какую зарплату Ювентус готов платить Судакову
31.12.2023, 08:59 8
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
31.12.2023, 23:03
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем