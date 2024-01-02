Сколько у Беллингема? Названа оценка Русина за первый гол в Чемпионшипе
1 января «Сандерленд» обыграл «Престон» со счетом 2:0, Назарий забил на 44-й минуте
1 января состоялся матч 26-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Престон». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Украинский форвард «черных котов» Назарий Русин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 76 минут, после чего был заменен на Абдулайе.
На 44-й Русин забил 2-й гол в поединке. Для Назария это первый мяч за основную команду «Сандерленда».
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.4 баллов.
Брат звездного англичанина из «Реала» Джуда Беллингема Джоб получил 7.1.
Лучшим игроком матча был признан автор еще одного гола в составе хозяев Алекс Притчард (7.9).
Оценки WhoScored за матч Сандерленд – Престон – 2:0
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