Сколько у Беллингема? Названа оценка Русина за первый гол в Чемпионшипе

1 января состоялся матч 26-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Престон». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард «черных котов» Назарий Русин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 76 минут, после чего был заменен на Абдулайе.

На 44-й Русин забил 2-й гол в поединке. Для Назария это первый мяч за основную команду «Сандерленда».

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.4 баллов.

Брат звездного англичанина из «Реала» Джуда Беллингема Джоб получил 7.1.

Лучшим игроком матча был признан автор еще одного гола в составе хозяев Алекс Притчард (7.9).

Оценки WhoScored за матч Сандерленд – Престон – 2:0