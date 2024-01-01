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Англия
01 января 2024, 16:29 | Обновлено 01 января 2024, 16:32
716
0

Сандерленд выиграл первый матч в 2024 году, Русин отметился голом

Украинский форвард отыграл 76 минут

01 января 2024, 16:29 | Обновлено 01 января 2024, 16:32
716
0
Сандерленд выиграл первый матч в 2024 году, Русин отметился голом
ФК Сандерленд. Назарий Русин (слева)

Состоялся матч 26 тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» переиграл «Престон» (2:0).

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел в стартовом составе и отличился на 44-й минуте, сделав счет 2:0. На 76-й минуте его заменили, украинец уходил под овации трибун. На матче было 42 714 зрителей.

Для Назария это был 10-й матч в Чемпионшипе. Ранее на его счету был лишь один ассист.

«Сандерленда» после этой победы поднялся на шестое место в лиге.

Чемпионшип. 26 тур

«Сандерленд» – «Престон» – 2:0
Голы: Притчард (10), Русин (44).

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Сандерленд Престон Чемпионшип Назарий Русин
Источник Sport.ua
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