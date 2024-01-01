Сандерленд выиграл первый матч в 2024 году, Русин отметился голом
Украинский форвард отыграл 76 минут
Состоялся матч 26 тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» переиграл «Престон» (2:0).
Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел в стартовом составе и отличился на 44-й минуте, сделав счет 2:0. На 76-й минуте его заменили, украинец уходил под овации трибун. На матче было 42 714 зрителей.
Для Назария это был 10-й матч в Чемпионшипе. Ранее на его счету был лишь один ассист.
«Сандерленда» после этой победы поднялся на шестое место в лиге.
Чемпионшип. 26 тур
«Сандерленд» – «Престон» – 2:0
Голы: Притчард (10), Русин (44).
👏 Today's attendance is 42,714, sponsored by Seriös Group. #SAFC | #SUNPNE pic.twitter.com/bbsuc65vup— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 1, 2024
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