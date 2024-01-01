Англия01 января 2024, 15:25 | Обновлено 01 января 2024, 15:34
629
2
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
Назарий отличился в матче против «Престона»
01 января 2024, 15:25 | Обновлено 01 января 2024, 15:34
629
2
Украинский легионер «Сандерленда» Назарий Русин забил первый гол за первую команду английского клуба.
25-летний украинец вышел в стартовом составе «черных котов» на матч 26 тура Чемпионшипа против «Престона» и отличился на 44-й минуте, сделав счет 2:0.
Отметим, что это первое появление Русина в составе главной команды «Сандерленда» с 25 ноября. На счету Назария уже 10 матчей в Чемпионшипе.
Ранее он отличался за «Сандерленд» U-21.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 января 2024, 12:01 0
В середине декабря хавбек получил статус свободного агента
Футбол | 01 января 2024, 11:07 7
Бразильский форвард будет выступать в японской Джей-лиге
Хоккей | 31.12.2023, 23:03
Футбол | 01.01.2024, 11:25
Теннис | 01.01.2024, 01:27
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Опять видео не на сайте. Клоунада)
Оце новина! Оце воно!!! Ех, забив би на день раніше, то став би спортсменом 2023 року в Україні!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.12.2023, 08:59 8
Хоккей
31.12.2023, 13:11 1
Хоккей
31.12.2023, 11:20
31.12.2023, 13:01 15
30.12.2023, 21:50 6
30.12.2023, 20:05 4