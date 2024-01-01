ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда

Украинский легионер «Сандерленда» Назарий Русин забил первый гол за первую команду английского клуба.

25-летний украинец вышел в стартовом составе «черных котов» на матч 26 тура Чемпионшипа против «Престона» и отличился на 44-й минуте, сделав счет 2:0.

Отметим, что это первое появление Русина в составе главной команды «Сандерленда» с 25 ноября. На счету Назария уже 10 матчей в Чемпионшипе.

Ранее он отличался за «Сандерленд» U-21.

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