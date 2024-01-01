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Англия
01 января 2024, 15:25 | Обновлено 01 января 2024, 15:34
629
2

ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда

Назарий отличился в матче против «Престона»

01 января 2024, 15:25 | Обновлено 01 января 2024, 15:34
629
2
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский легионер «Сандерленда» Назарий Русин забил первый гол за первую команду английского клуба.

25-летний украинец вышел в стартовом составе «черных котов» на матч 26 тура Чемпионшипа против «Престона» и отличился на 44-й минуте, сделав счет 2:0.

Отметим, что это первое появление Русина в составе главной команды «Сандерленда» с 25 ноября. На счету Назария уже 10 матчей в Чемпионшипе.

Ранее он отличался за «Сандерленд» U-21.

Видео гола

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Назарий Русин Сандерленд Чемпионшип Престон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mr Voevudskiy
Опять видео не на сайте. Клоунада)
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Remark
Оце новина! Оце воно!!! Ех, забив би на день раніше, то став би спортсменом 2023 року в Україні!
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0
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