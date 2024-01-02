24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал на титульную страницу авторитетного испанского издания Marca.

1 января Marca сообщила, что наставник королевского клуба Карло Анчелотти поставит украинца в ворота на матч 19-го тура Ла Лиги против «Мальорки», а не Кепу Аррисабалагу.

В официальном Twitter-аккаунте журнал опубликовал обложку с Луниным во главе и подписал: «Lunin toma ventaja», что означает: «Лунин пользуется».

В общей сложности Лунин провел в сезоне 2023/2024 за «сливочных» 7 матчей в чемпионате Испании (три из них – на ноль), в которых пропустил 4 мяча.

ФОТО. Лунин попал на титульную страницу авторитетного испанского издания