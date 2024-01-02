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  4. ФОТО. Лунин попал на титульную страницу авторитетного испанского издания
Испания
02 января 2024, 04:55 |
192
0

ФОТО. Лунин попал на титульную страницу авторитетного испанского издания

Marca сообщила, что Андрей будет стартовым вратарем «Реала» на матч с «Мальоркой»

02 января 2024, 04:55 |
192
0
ФОТО. Лунин попал на титульную страницу авторитетного испанского издания
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал на титульную страницу авторитетного испанского издания Marca.

1 января Marca сообщила, что наставник королевского клуба Карло Анчелотти поставит украинца в ворота на матч 19-го тура Ла Лиги против «Мальорки», а не Кепу Аррисабалагу.

В официальном Twitter-аккаунте журнал опубликовал обложку с Луниным во главе и подписал: «Lunin toma ventaja», что означает: «Лунин пользуется».

В общей сложности Лунин провел в сезоне 2023/2024 за «сливочных» 7 матчей в чемпионате Испании (три из них – на ноль), в которых пропустил 4 мяча.

ФОТО. Лунин попал на титульную страницу авторитетного испанского издания

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Marca Андрей Лунин фото Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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