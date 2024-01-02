ФОТО. Лунин попал на титульную страницу авторитетного испанского издания
Marca сообщила, что Андрей будет стартовым вратарем «Реала» на матч с «Мальоркой»
24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин попал на титульную страницу авторитетного испанского издания Marca.
1 января Marca сообщила, что наставник королевского клуба Карло Анчелотти поставит украинца в ворота на матч 19-го тура Ла Лиги против «Мальорки», а не Кепу Аррисабалагу.
В официальном Twitter-аккаунте журнал опубликовал обложку с Луниным во главе и подписал: «Lunin toma ventaja», что означает: «Лунин пользуется».
В общей сложности Лунин провел в сезоне 2023/2024 за «сливочных» 7 матчей в чемпионате Испании (три из них – на ноль), в которых пропустил 4 мяча.
ФОТО. Лунин попал на титульную страницу авторитетного испанского издания
#LaPortada 'Lunin toma ventaja' pic.twitter.com/JF0xdJGhRi— MARCA (@marca) January 1, 2024
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