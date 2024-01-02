Ван Леувен поздравил Русина с первым голом за Сандерленд

Бывший главный тренер луганской «Зари» и донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен поздравил своего бывшего подопечного Назария Русина, отличившегося дебютным голом за английский «Сандерленд».

«Назарий Русин, молодец» – лаконично написал нидерландец в своем Инстаграмме.

Напомним, Патрик ван Леувен тренировал Русина в луганской «Заре», также ходили слухи, что он хочет подписать бывшего «динамовца» в «Шахтер», однако дальше разговоров дело не зашло, а Русин вместо этого перешел в Чемпионшип, где выступает за «Сандерленд» .