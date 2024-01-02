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  4. Ван Леувен поздравил Русина с первым голом за Сандерленд
Англия
02 января 2024, 02:26 | Обновлено 02 января 2024, 02:42
149
0

Ван Леувен поздравил Русина с первым голом за Сандерленд

Тренер похвалил бывшего подопечного

02 января 2024, 02:26 | Обновлено 02 января 2024, 02:42
149
0
Ван Леувен поздравил Русина с первым голом за Сандерленд
УПЛ. Патрик ван Леувен

Бывший главный тренер луганской «Зари» и донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен поздравил своего бывшего подопечного Назария Русина, отличившегося дебютным голом за английский «Сандерленд».

«Назарий Русин, молодец» – лаконично написал нидерландец в своем Инстаграмме.

Напомним, Патрик ван Леувен тренировал Русина в луганской «Заре», также ходили слухи, что он хочет подписать бывшего «динамовца» в «Шахтер», однако дальше разговоров дело не зашло, а Русин вместо этого перешел в Чемпионшип, где выступает за «Сандерленд» .

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Сандерленд Престон чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин Патрик ван Леувен
Источник Instagram
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