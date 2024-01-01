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Англия
01 января 2024, 22:05 | Обновлено 01 января 2024, 22:09
655
0

Сандерленд – Престон – 2:0. Первый мяч Русина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Чемпионшипа

01 января 2024, 22:05 | Обновлено 01 января 2024, 22:09
655
0
Сандерленд – Престон – 2:0. Первый мяч Русина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский форвард «Сандерленда» Назарий Русин забил первый гол за английскую команду.

25-летний украинец отличился на 44-й минуте матча 26-го тура Чемпионшипа против «Престона» (2:0).

Назарий Русин провел 10 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.

Чемпионшип. 26-й тур, 1 января

Сандерленд – Престон – 2:0

Голы: Притчард, 10, Русин, 44

Видео голов и обзор матча

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Сандерленд Престон чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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