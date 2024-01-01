Англия01 января 2024, 22:05 | Обновлено 01 января 2024, 22:09
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Сандерленд – Престон – 2:0. Первый мяч Русина. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Чемпионшипа
01 января 2024, 22:05 | Обновлено 01 января 2024, 22:09
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Украинский форвард «Сандерленда» Назарий Русин забил первый гол за английскую команду.
25-летний украинец отличился на 44-й минуте матча 26-го тура Чемпионшипа против «Престона» (2:0).
Назарий Русин провел 10 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.
Читайте также:ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
Чемпионшип. 26-й тур, 1 января
Сандерленд – Престон – 2:0
Голы: Притчард, 10, Русин, 44
Видео голов и обзор матча
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