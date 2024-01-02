Аталанта подписала центрального защитника Вероны

Как сообщает известный инфсайдер Фабрицио Романо, защитник «Вероны» Исак Гин присоединится в это трансферное окно к «Аталанте». Игрок уже успешно прошел медицинское обследование.

Сумма трансфера составит восемь с половиной миллионов евро, контракт будет рассчитан до 2028 года.

Исак Гин – шведский футболист ганского происхождения. Выступает на позиции центрального защитника. В сентябре 2022 года дебютировал за сборную Швеции.

Напомним, также стало известно, что бразилец Пейшото окончательно покинул «Металлист».