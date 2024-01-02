Италия02 января 2024, 01:43 | Обновлено 02 января 2024, 01:57
31
0
Аталанта подписала центрального защитника Вероны
Исак Гин присоединится к команде
02 января 2024, 01:43 | Обновлено 02 января 2024, 01:57
31
0
Как сообщает известный инфсайдер Фабрицио Романо, защитник «Вероны» Исак Гин присоединится в это трансферное окно к «Аталанте». Игрок уже успешно прошел медицинское обследование.
Сумма трансфера составит восемь с половиной миллионов евро, контракт будет рассчитан до 2028 года.
Исак Гин – шведский футболист ганского происхождения. Выступает на позиции центрального защитника. В сентябре 2022 года дебютировал за сборную Швеции.
Напомним, также стало известно, что бразилец Пейшото окончательно покинул «Металлист».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 января 2024, 18:27 12
Раздевалка «сливочных» поддерживает Андрея Лунина
Хоккей | 01 января 2024, 15:30 0
Крупный турнир пройдет в Швеции
Футбол | 01.01.2024, 22:27
Футбол | 01.01.2024, 20:59
Футбол | 01.01.2024, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.12.2023, 08:59 8
01.01.2024, 13:43 25
31.12.2023, 13:11 2
01.01.2024, 00:10 5
31.12.2023, 06:59 10
31.12.2023, 10:28
01.01.2024, 01:27 3
Хоккей