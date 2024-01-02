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  4. Аталанта подписала центрального защитника Вероны
Италия
02 января 2024, 01:43 | Обновлено 02 января 2024, 01:57
31
0

Аталанта подписала центрального защитника Вероны

Исак Гин присоединится к команде

02 января 2024, 01:43 | Обновлено 02 января 2024, 01:57
31
0
Аталанта подписала центрального защитника Вероны
Твиттер Фабрицио Романо. Исак Гин

Как сообщает известный инфсайдер Фабрицио Романо, защитник «Вероны» Исак Гин присоединится в это трансферное окно к «Аталанте». Игрок уже успешно прошел медицинское обследование.

Сумма трансфера составит восемь с половиной миллионов евро, контракт будет рассчитан до 2028 года.

Исак Гин – шведский футболист ганского происхождения. Выступает на позиции центрального защитника. В сентябре 2022 года дебютировал за сборную Швеции.

Напомним, также стало известно, что бразилец Пейшото окончательно покинул «Металлист».

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Аталанта Верона Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы
Источник Фабрицио Романо
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