САЛАХ: «У нас есть игроки, которые могут играть на моей позиции»
Игрок «Ливерпуля» прокомментировал матч с «Ньюкаслом» и свою предстоящую поездку на КАН
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, оформивший дубль в игре своей команды против «Ньюкасла» (4:2), сделал свой комментарий после матча.
«Я не люблю идти на второй тайм с мнением: «Я не забил». Потому я просто успокоился и сосредоточился на игре.
Я спокоен. Я стараюсь выполнять свою работу. Я всегда тренируюсь. После первого незабитого пенальти я был сбит с толку, потому что вратарь двигался и махал, и я подумал: «Хорошо, давайте пойдем в центр», но он очень хорошо справился.
Второй раз я делал то, что делал на тренировках и сделал свое дело.
Размышляя о самой игре, игре, в которой «Ливерпуль» нанес 34 удара по воротам и 15 по воротам, Салах добавил: «Игроки говорили в раздевалке, что мы должны сохранять покой.
В перерыве я сказал себе: «Ты хочешь пойти в сборную с такой игрой? Не совсем!» Мне пришлось действительно сосредоточиться, активизироваться и сделать разницу, и мне это удалось.
Для нас это отличный результат. Игра была очень напряженной, нам удалось заработать три очка, и теперь мы возглавляем таблицу. Нам нужно сохранять покой и побеждать в каждой игре.
Мы во многом верим. У нас такой хороший талант, нам просто нужно упорно работать, ничего больше. Нам просто нужно проявить себя в поле, просто играть в свой футбол.
КАН? Я хочу выиграть этот турнир, я бы хотел его выиграть. Но без меня, я уверен, игрокам «Ливерпуля» удастся выиграть игры. У нас есть фантастические игроки, действительно хорошего качества, им нужно просто играть в свой футбол. У нас есть игроки, которые могут играть на моей позиции, они могут делать то, что я делаю.
Это очень многое значит, играть за национальную сборную, это прекрасное ощущение. Каждый раз, когда я выхожу на поле в футболке национальной сборной, я не могу воспринимать это как должное. Я просто рад играть на турнире и хотел бы его выиграть», – сказал Салах.
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