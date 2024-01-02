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Англия
02 января 2024, 01:20 | Обновлено 02 января 2024, 01:33
149
0

САЛАХ: «У нас есть игроки, которые могут играть на моей позиции»

Игрок «Ливерпуля» прокомментировал матч с «Ньюкаслом» и свою предстоящую поездку на КАН

02 января 2024, 01:20 | Обновлено 02 января 2024, 01:33
149
0
САЛАХ: «У нас есть игроки, которые могут играть на моей позиции»
ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, оформивший дубль в игре своей команды против «Ньюкасла» (4:2), сделал свой комментарий после матча.

«Я не люблю идти на второй тайм с мнением: «Я не забил». Потому я просто успокоился и сосредоточился на игре.

Я спокоен. Я стараюсь выполнять свою работу. Я всегда тренируюсь. После первого незабитого пенальти я был сбит с толку, потому что вратарь двигался и махал, и я подумал: «Хорошо, давайте пойдем в центр», но он очень хорошо справился.

Второй раз я делал то, что делал на тренировках и сделал свое дело.

Размышляя о самой игре, игре, в которой «Ливерпуль» нанес 34 удара по воротам и 15 по воротам, Салах добавил: «Игроки говорили в раздевалке, что мы должны сохранять покой.

В перерыве я сказал себе: «Ты хочешь пойти в сборную с такой игрой? Не совсем!» Мне пришлось действительно сосредоточиться, активизироваться и сделать разницу, и мне это удалось.

Для нас это отличный результат. Игра была очень напряженной, нам удалось заработать три очка, и теперь мы возглавляем таблицу. Нам нужно сохранять покой и побеждать в каждой игре.

Мы во многом верим. У нас такой хороший талант, нам просто нужно упорно работать, ничего больше. Нам просто нужно проявить себя в поле, просто играть в свой футбол.

КАН? Я хочу выиграть этот турнир, я бы хотел его выиграть. Но без меня, я уверен, игрокам «Ливерпуля» удастся выиграть игры. У нас есть фантастические игроки, действительно хорошего качества, им нужно просто играть в свой футбол. У нас есть игроки, которые могут играть на моей позиции, они могут делать то, что я делаю.

Это очень многое значит, играть за национальную сборную, это прекрасное ощущение. Каждый раз, когда я выхожу на поле в футболке национальной сборной, я не могу воспринимать это как должное. Я просто рад играть на турнире и хотел бы его выиграть», – сказал Салах.

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Ливерпуль Ньюкасл пенальти чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Ньюкасл
Источник ФК Ливерпуль
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