ВИДЕО. Монфис готовит Свитолину к старту на турнире в Окленде

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) завершает подготовку к выступлениям на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Как известно, в первом круге соревнований лидер украинского женского тенниса померится силами с датчанкой Каролин Возняцки (№249 WTA). Встреча Свитолиной с экс-первой ракеткой мира состоится 2 января, ориентировочное время начала – в 5:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина в преддверии матча с Возняцки провела в Окленде тренировку, в которой спарринг-партнером выступил ее муж – французский теннисист Гаэль Монфис.

Напомним, ранее Свитолина поделилась эмоциями от будущей встречи с Каролин Возняцки.