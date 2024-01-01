ВИДЕО. Монфис готовит Свитолину к старту на турнире в Окленде
Украинка и ее супруг провели совместную тренировку
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) завершает подготовку к выступлениям на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
Как известно, в первом круге соревнований лидер украинского женского тенниса померится силами с датчанкой Каролин Возняцки (№249 WTA). Встреча Свитолиной с экс-первой ракеткой мира состоится 2 января, ориентировочное время начала – в 5:00 по киевскому времени.
Элина Свитолина в преддверии матча с Возняцки провела в Окленде тренировку, в которой спарринг-партнером выступил ее муж – французский теннисист Гаэль Монфис.
Напомним, ранее Свитолина поделилась эмоциями от будущей встречи с Каролин Возняцки.
@asb_classic Husbands and wives that train together 💪❤️🔥 #Monfils #Svitolina #Tennis ♬ Golden - Harry Styles
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