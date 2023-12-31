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WTA
31 декабря 2023, 02:50 | Обновлено 31 декабря 2023, 03:09
73
0

Элитна СВИТОЛИНА: «Мне всегда хотелось сыграть против Возняцки»

Украинка – о предстоящей встрече с представительницей Дании

31 декабря 2023, 02:50 | Обновлено 31 декабря 2023, 03:09
73
0
Элитна СВИТОЛИНА: «Мне всегда хотелось сыграть против Возняцки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 WTA) поделилась эмоциями от будущей встречи с датчанкой Каролин Возняцки (№249 WTA) в первом круге хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

«Это будет непросто. Но я очень жду этого матча. Когда я узнал, что Каролин возвращается, мне всегда хотелось сыграть против нее. Это будет захватывающее событие», – рассказала Свитолина.

Как известно, Элина Свитолина во втором раунде турнира в Окленде может сыграть против Эммы Радукану (Великобритания, WTA 298) или теннисистки из квалификации.

Украинка не играла в WTA-Туре после US Open 2023 из-за травмы голеностопа.

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Элина Свитолина Каролин Возняцки WTA Окленд
Источник Twitter
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