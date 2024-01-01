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Украина. Премьер лига
01 января 2024, 21:19 |
210
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Кучеров продлил контракт с Вересом на 2 года

30-летний хавбек рассказал о причинах своего решения

01 января 2024, 21:19 |
210
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Кучеров продлил контракт с Вересом на 2 года
ФК Верес Ровно. Валерий Кучеров

30-летний хавбек Валерий Кучеров остается в ровенском «Вересе» еще на два года. После подписания нового контракта футболист рассказал о причинах своего решения и ожиданиях от второй части сезона:

«Это положительные ощущения. Остаюсь в красно-черной семье еще на два года. Очень рад, что остаюсь в «Вереске».

Когда впервые говорили о возможности продления контракта – я решил немного подумать. Но на эти размышления мне ушло буквально три дня. Очень быстро со спортивным директором договорились об условиях нового контракта. Были ли другие варианты? Да. И в основном это были предложения из-за границы. Но я остаюсь здесь. Это – самое главное.

Верес – это родной для меня клуб. Это мой дом. Я здесь больше шести лет. Это больше половины моей игровой карьеры. Меня очень любят болельщики, я это чувствую. А болельщики в Ровно – лучшие в Украине. Это очень многое для меня значит. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в первой части сезона. Думаю, вся команда меня в этом поддерживает. Поддержка была на уровне. Хочу, чтобы и весной нас так же горячо поддерживали.

Я уже общался с новым главным тренером. Это был откровенный личный разговор. Олег Николаевич сказал, что хочет, чтобы я остался. Так и вышло. Сейчас задача номер один для нас – остаться в УПЛ!»

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Валерий Кучеров Верес Ровно продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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