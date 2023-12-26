Верес договорился о новом контракте с ветераном команды

Действующий контракт полузащитника Валерия Кучерова с «Вересом» заканчивается 31 декабря. Sport.ua связался с футболистом и спросил, чем завершились его переговоры с клубом по поводу продления сотрудничества.

«Я остаюсь в «Вересе». Новое соглашение еще не подписано, но принципиально мы договорились. Контракт на два года», – сказал Кучеров.

30-летний воспитанник алчевской «Стали» дебютировал в «Вересе» еще в июле 2016 года, когда ровенчане выступали в Первой лиге. В нынешнем сезоне Кучеров провел в составе «красно-черных» 16 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Трижды он выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Кроме «Вереса», Валерий Кучеров на протяжении карьеры поиграл за «Сталь» из Алчевска, «Сталь» из Каменского, киевский «Арсенал» и «Калуш».

«Верес» пошел зимовать в зоне вылета, занимая предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее наш сайт сообщал, что защитник «Вереса» настроен искать новую команду.