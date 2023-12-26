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Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 19:33 | Обновлено 26 декабря 2023, 19:34
449
0

Верес договорился о новом контракте с ветераном команды

Футболист брал время на размышления

26 декабря 2023, 19:33 | Обновлено 26 декабря 2023, 19:34
449
0
Верес договорился о новом контракте с ветераном команды
НК Верес. Валерий Кучеров

Действующий контракт полузащитника Валерия Кучерова с «Вересом» заканчивается 31 декабря. Sport.ua связался с футболистом и спросил, чем завершились его переговоры с клубом по поводу продления сотрудничества.

«Я остаюсь в «Вересе». Новое соглашение еще не подписано, но принципиально мы договорились. Контракт на два года», – сказал Кучеров.

30-летний воспитанник алчевской «Стали» дебютировал в «Вересе» еще в июле 2016 года, когда ровенчане выступали в Первой лиге. В нынешнем сезоне Кучеров провел в составе «красно-черных» 16 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Трижды он выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Кроме «Вереса», Валерий Кучеров на протяжении карьеры поиграл за «Сталь» из Алчевска, «Сталь» из Каменского, киевский «Арсенал» и «Калуш».

«Верес» пошел зимовать в зоне вылета, занимая предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее наш сайт сообщал, что защитник «Вереса» настроен искать новую команду.

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Валерий Кучеров Верес Ровно продление контракта инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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