Защитник Вереса настроен искать новую команду

30-летний правый защитник Роман Гагун в беседе с корреспондентом Sport.ua дал понять, что вряд ли останется в «Вересе». В последний раз воспитанник шепетовского футбола выходил на поле еще в сентябре, сейчас он восстанавливается после перелома голени.

— Роман, 31 декабря подходит к концу ваш контракт с «Вересом». Будет ли продлено соглашение?

– Скорее всего, что нет. Возможно, только восстановление пройду и буду искать команду.

– На днях вы проходили компьютерную томографию. Что она показала?

— Показала, что кость срослась, но там есть минимальное укрепление. Если выступление не будет давить на мягкие ткани, тогда все будет хорошо. Процесс реабилитации начался, и с каждым днем чувствую себя лучше.

Роман Гагун перешел в «Верес» летом прошлого года. Ранее он выступал за молодежку «Говерлы», грузинский «Одиши 1919», «Агробизнес» и «Рух». В текущем сезоне защитник провел 5 матчей в УПЛ и 2 – в Кубке Украины.

Набрав в 16 матчах 12 очков, «Верес» занимает 15 место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее в ровенском клубе рассказали о трансферных приоритетах.