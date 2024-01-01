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  4. На радость Мбаппе и его окружения. На Килиана есть еще один претендент
Англия
01 января 2024, 21:11 | Обновлено 01 января 2024, 21:13
1038
0

На радость Мбаппе и его окружения. На Килиана есть еще один претендент

Француз может стать игроком «Ливерпуля»

01 января 2024, 21:11 | Обновлено 01 января 2024, 21:13
1038
0
На радость Мбаппе и его окружения. На Килиана есть еще один претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Английский «Ливерпуль» принял решение побороться с мадридским «Реалом» за подписание нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Сообщается, что мерсисайдцы рассматривают француза в качестве замены Мохамеду Салаху, который летом 2025 года может покинуть команду. Ко всему прочем, на «Энфилде» уверены, что подписание Мбаппе поможет им в борьбе с «Манчестер Сити» за чемпионство в АПЛ.

Как известно, летом 2024 года Мбаппе может стать свободным агентом – истечет срок действия его контракта с парижанами. За ситуацией вокруг форварда активно следит мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» есть план ухода из команды Килиана Мбаппе.

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Источник Le Parisien
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