На радость Мбаппе и его окружения. На Килиана есть еще один претендент

Английский «Ливерпуль» принял решение побороться с мадридским «Реалом» за подписание нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Сообщается, что мерсисайдцы рассматривают француза в качестве замены Мохамеду Салаху, который летом 2025 года может покинуть команду. Ко всему прочем, на «Энфилде» уверены, что подписание Мбаппе поможет им в борьбе с «Манчестер Сити» за чемпионство в АПЛ.

Как известно, летом 2024 года Мбаппе может стать свободным агентом – истечет срок действия его контракта с парижанами. За ситуацией вокруг форварда активно следит мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» есть план ухода из команды Килиана Мбаппе.