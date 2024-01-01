Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Понимаю, чего Мирон Маркевич хочет»

47-летний Владимир Езерский поделился впечатлениями и ожиданиями от работы в тренерском штабе Мирона Маркевича, который возглавляет львовские «Карпаты». Бывший игрок львовского коллектива вернулся в него в качестве тренера.

«Я очень счастлив, ведь возвращаюсь в родной Львов. Это мой дом, это город, с которым у меня связано много воспоминаний. В «Карпаты» меня пригласил Мирон Маркевич. Много лет назад именно этот тренер дал мне дорогу в большой футбол. Теперь мы снова будем работать вместе.

Мне хорошо известны требования Мирона Богдановича, ведь когда-то я был его подопечным, а позже ассистировал ему. Знаю, какой футбол ему импонирует и понимаю, чего он хочет. Думаю, много времени на интеграцию мне не понадобится. Я видел несколько матчей «Карпат» в этом сезоне. А сейчас убедился, что мы имеем все условия для того, чтобы построить во Львове солидную команду. Пока идет процесс становления, команда формируется – впереди много работы», – рассказал Езерский.