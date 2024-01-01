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Испания
01 января 2024, 20:18 | Обновлено 01 января 2024, 20:24
2075
1

Номер Месси не понадобится. Атлетико опередил Барсу в трансферной борьбе

«Матрасники» подпишу англичанина Гринвуда, которого хотели каталонцы

01 января 2024, 20:18 | Обновлено 01 января 2024, 20:24
2075
1
Номер Месси не понадобится. Атлетико опередил Барсу в трансферной борьбе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Мадридский «Атлетико» опередил «Барселону» в борьбе за подписание вингера Мейсона Гринвуда, который на правах аренды у «Манчестер Юнайтед» сейчас выступает в испанском клубе «Хетафе».

«Барселона» была готова заплатить за 22-летнего Гринвуда 46 млн евро. Кроме этого, «сине-гранатовые» предлагали Мейсону при переходе в команду взять футболку с легендарным десятым номером, под которым играл Лионель Месси.

В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие во всех турнирах в 15 матчах, забил пять голов, сделал 4 ассиста.

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Мейсон Гринвуд Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Барселона Манчестер Юнайтед
Источник Metro
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Комментарии 1
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Gargantua
очень талантливый парень.
ну попал он в историю... сейчас его Атлетико подберет и продаст за 100 млн
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