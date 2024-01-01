Номер Месси не понадобится. Атлетико опередил Барсу в трансферной борьбе

Мадридский «Атлетико» опередил «Барселону» в борьбе за подписание вингера Мейсона Гринвуда, который на правах аренды у «Манчестер Юнайтед» сейчас выступает в испанском клубе «Хетафе».

«Барселона» была готова заплатить за 22-летнего Гринвуда 46 млн евро. Кроме этого, «сине-гранатовые» предлагали Мейсону при переходе в команду взять футболку с легендарным десятым номером, под которым играл Лионель Месси.

В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие во всех турнирах в 15 матчах, забил пять голов, сделал 4 ассиста.