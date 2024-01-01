Испания01 января 2024, 20:18 | Обновлено 01 января 2024, 20:24
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Номер Месси не понадобится. Атлетико опередил Барсу в трансферной борьбе
«Матрасники» подпишу англичанина Гринвуда, которого хотели каталонцы
01 января 2024, 20:18 | Обновлено 01 января 2024, 20:24
2075
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Мадридский «Атлетико» опередил «Барселону» в борьбе за подписание вингера Мейсона Гринвуда, который на правах аренды у «Манчестер Юнайтед» сейчас выступает в испанском клубе «Хетафе».
«Барселона» была готова заплатить за 22-летнего Гринвуда 46 млн евро. Кроме этого, «сине-гранатовые» предлагали Мейсону при переходе в команду взять футболку с легендарным десятым номером, под которым играл Лионель Месси.
В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие во всех турнирах в 15 матчах, забил пять голов, сделал 4 ассиста.
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ну попал он в историю... сейчас его Атлетико подберет и продаст за 100 млн