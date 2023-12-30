Барселона хочет отдать Гринвуду легендарный номер Месси

Каталонская «Барселона» летом 2024 года хочет приобрести скандального нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда, сообщает британское издание The Sun.

Источник отмечает, что гранд испанского футбола готов предложить за 22-летнего игрока 40 миллионов фунтов стерлингов, а также отдать ему легендарный 10-й номер, который долгое время принадлежал Лионелю Месси. Последним игроком, кто играл под 10-м номером в «Барселоне» был Ансу Фати, который сейчас на правах аренды выступает за «Брайтон».

В этом сезоне Мейсон Гринвуд отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 14 матчах Ла Лиги в составе «Хетафе» (играет за этот клуб на правах аренды).

Ранее сообщалось, что Мейсон Гринвуд может выступать за сборную Ямайки. Его спортивная карьера в Англии после скандала с избиением девушки, скорее всего, закончена.