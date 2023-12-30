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  4. Барселона хочет отдать Гринвуду легендарный номер Месси
Испания
30 декабря 2023, 13:27 |
789
0

Барселона хочет отдать Гринвуду легендарный номер Месси

Скандальный нападающий «МЮ» может перейти в испанский гранд

30 декабря 2023, 13:27 |
789
0
Барселона хочет отдать Гринвуду легендарный номер Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Каталонская «Барселона» летом 2024 года хочет приобрести скандального нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда, сообщает британское издание The Sun.

Источник отмечает, что гранд испанского футбола готов предложить за 22-летнего игрока 40 миллионов фунтов стерлингов, а также отдать ему легендарный 10-й номер, который долгое время принадлежал Лионелю Месси. Последним игроком, кто играл под 10-м номером в «Барселоне» был Ансу Фати, который сейчас на правах аренды выступает за «Брайтон».

В этом сезоне Мейсон Гринвуд отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 14 матчах Ла Лиги в составе «Хетафе» (играет за этот клуб на правах аренды).

Ранее сообщалось, что Мейсон Гринвуд может выступать за сборную Ямайки. Его спортивная карьера в Англии после скандала с избиением девушки, скорее всего, закончена.

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Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтед Барселона Хетафе трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Лионель Месси Ансу Фати
Источник The Sun
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