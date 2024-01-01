«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что в детстве симпатизировал одному итальянскому клубу, который сейчас не возглавил бы ни при каких обстоятельствах.

«Когда я был ребенком, то болел за «Интер». Я и сейчас симпатизирую этому клубу. Но тренировать его не стану никогда», – заявил Анчелотти.

64-летний итальянец в Италии возглавлял «Наполи», «Милан», «Ювентус», «Парму» и «Реджану». Начиная с 2021 года, Анчелотти во второй раз в карьере возглавляет мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти спросил у игроков «Реала» мнение о вратарях.