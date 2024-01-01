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Испания
01 января 2024, 20:00 | Обновлено 01 января 2024, 20:10
2685
0

«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства

Итальянец сделал откровенное признание

01 января 2024, 20:00 | Обновлено 01 января 2024, 20:10
2685
0
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что в детстве симпатизировал одному итальянскому клубу, который сейчас не возглавил бы ни при каких обстоятельствах.

«Когда я был ребенком, то болел за «Интер». Я и сейчас симпатизирую этому клубу. Но тренировать его не стану никогда», – заявил Анчелотти.

64-летний итальянец в Италии возглавлял «Наполи», «Милан», «Ювентус», «Парму» и «Реджану». Начиная с 2021 года, Анчелотти во второй раз в карьере возглавляет мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти спросил у игроков «Реала» мнение о вратарях.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Интер Милан Серия A Ла Лига
Источник Pianeta Milan
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