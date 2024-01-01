МЮ может вздохнуть спокойно. На Санчо есть три покупателя
У хавбека уже нет будущего в стане «красных дьяволов»
Заинтересованность в подписании вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в январское трансферное окно имеют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Ювентус».
23-летний игрок не является в настоящий момент игроком основного состава «Манчестер Юнайтед». Такой статус он получил после публичного конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом, который случился в сентябре.
«Манчестер Юнайтед» подписал Санчо летом 2022 года, заплатив за него дортмундской «Боруссии» 85 млн евро. Контракт Джейдона с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Джейдоном Санчо.
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