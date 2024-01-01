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Англия
01 января 2024, 19:22 | Обновлено 01 января 2024, 19:31
736
0

МЮ может вздохнуть спокойно. На Санчо есть три покупателя

У хавбека уже нет будущего в стане «красных дьяволов»

01 января 2024, 19:22 | Обновлено 01 января 2024, 19:31
736
0
МЮ может вздохнуть спокойно. На Санчо есть три покупателя
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Заинтересованность в подписании вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в январское трансферное окно имеют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Ювентус».

23-летний игрок не является в настоящий момент игроком основного состава «Манчестер Юнайтед». Такой статус он получил после публичного конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом, который случился в сентябре.

«Манчестер Юнайтед» подписал Санчо летом 2022 года, заплатив за него дортмундской «Боруссии» 85 млн евро. Контракт Джейдона с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Джейдоном Санчо.

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Ювентус РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ
Источник The Telegraph
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