МЮ может вздохнуть спокойно. На Санчо есть три покупателя

Заинтересованность в подписании вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в январское трансферное окно имеют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Ювентус».

23-летний игрок не является в настоящий момент игроком основного состава «Манчестер Юнайтед». Такой статус он получил после публичного конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом, который случился в сентябре.

«Манчестер Юнайтед» подписал Санчо летом 2022 года, заплатив за него дортмундской «Боруссии» 85 млн евро. Контракт Джейдона с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может расторгнуть контракт с Джейдоном Санчо.