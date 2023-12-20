Ман Юнайтед может расторгнуть контракт с дорогостоящим подписанием команды

В ближайшее время британский миллиардер Джим Рэтклифф станет одним из самых крупных акционеров «Манчестер Юнайтед», что повлечет за собой значительные изменения в клубной политике.

Одной из задач, которую ставит Рэтклифф – избавление от балласта в составе команды, пусть даже ценой больших финансовых потерь. Один из игроков, от которых намерены избавиться – Джейдон Санчо.

При этом продать игрока пытаются уже давно, однако до сих пор покупателя найти не удалось. В том случае, если продать Санчо не удастся и в январе, «Манчестер Юнайтед» готов расторгнуть с ним контракт.

Летом 2021 года «Манчестер Юнайтед» отдал за вингера 85 миллионов евро. Из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом в нынешнем сезоне вингер принял участие всего в трех матчах.