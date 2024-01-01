Партнер Довбика и Цыганкова назвал цели Жироны на вторую часть сезона
Алейша Гарсия – о желаемом
Полузащитник «Жироны» Алейш Гарсия рассказал о том, к чему в оставшейся части нынешнего сезона-2023/2024 будет стремиться каталонская команда, цвета которой защищают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.
«В 2024 году мы хотим продолжать наслаждаться этой динамикой изо дня в день, что позволит нам оказаться в европейских местах. И, надеюсь, в конечном итоге мы окажемся в Лиге чемпионов», – заявил Алейш Гарсия.
«Жирона» в таблице Ла Лиги сейчас занимает втором место, уступая по дополнительным показателям лидерство мадридскому «Реалу».
Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на Алейша Гарсия и готова его обменять.
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