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Испания
01 января 2024, 18:42 | Обновлено 01 января 2024, 19:18
326
0

Партнер Довбика и Цыганкова назвал цели Жироны на вторую часть сезона

Алейша Гарсия – о желаемом

01 января 2024, 18:42 | Обновлено 01 января 2024, 19:18
326
0
Партнер Довбика и Цыганкова назвал цели Жироны на вторую часть сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Алейш Гарсия

Полузащитник «Жироны» Алейш Гарсия рассказал о том, к чему в оставшейся части нынешнего сезона-2023/2024 будет стремиться каталонская команда, цвета которой защищают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

«В 2024 году мы хотим продолжать наслаждаться этой динамикой изо дня в день, что позволит нам оказаться в европейских местах. И, надеюсь, в конечном итоге мы окажемся в Лиге чемпионов», – заявил Алейш Гарсия.

«Жирона» в таблице Ла Лиги сейчас занимает втором место, уступая по дополнительным показателям лидерство мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на Алейша Гарсия и готова его обменять.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Алейш Гарсия Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Football Espana
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